Ruim 100 verwaarloosde vogels in loods die 'gewoon smerig' is

Ruim honderd vogels die door een handelaar onder 'erbarmelijke omstandigheden' in een loods werden gehouden; die ontdekking deed de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Er was een melding binnengekomen over de Brabantse handelaar. De dieren zijn in beslag genomen.

Het gaat om kerkuilen, Turkmeense oehoes, verschillende soorten kwartels en allerlei soorten tropische vogels. Toen inspecteurs bij de handelaar gingen kijken, was al snel duidelijk dat de leefomstandigheden slecht waren voor de vogels. Volgens woordvoerder Jelko de Ruijter van LID was het ‘gewoon smerig’ in de loods van de handelaar. De plaatsnaam van de handelaar wordt bewust niet gemeld om te voorkomen dat de eigenaar herleidbaar is. “Zoveel vogelhandelaren zijn er niet." Tegen de handelaar is een proces-verbaal opgemaakt. De verwaarloosde vogels zijn ondergebracht bij zogenoemde opslaghouders’, die vaker dergelijke dieren opvangen.

Ook deze vogel zat in een smerig kooitje (foto: landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)

Veel vogels waren er slecht aan toe (foto:Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)

De kooien waren klein en vies (foto;Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)