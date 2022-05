Gecrashte Lamborghini is van bekende ondernemer: 'Het was maar een kusje'

De peperdure Lamborghini Gallardo die zondagavond crashte op de A16 is van ondernemer Bob Ultee, zo ontdekte Omroep Brabant. Ultee maakte naam met zeepmerk Sabon. Tegenwoordig werkt hij aan zijn eigen cryptomunt: de BobCoin. Over het ongeluk doet hij luchtig: "Het was gewoon een ordinaire botsing, omdat het een Lamborghini is maakt iedereen er een ding van."

Het ongeluk gebeurde op de snelweg A16 tussen het knooppunt Galder en Hazeldonk. De Lamborghini (nieuwwaarde: tussen de 150.000 en 200.000 euro) reed achterop een Peugeot 107.

'Opeens naar links'

"Ik reed op de linkerbaan, en opeens kwam er een klein autootje met twee dames er in naar links, toen ging het mis", vertelt Ultee. "Ze hebben mij natuurlijk niet gezien, omdat de auto zo laag is."

Op de foto lijkt de Lamborghini totaal in de kreukels. Dat valt volgens de eigenaar wel mee: "De kofferbak zit aan de voorkant bij dit soort auto's, maar de botsing was zo zacht dat de airbags niet eens uit gingen. Het was maar een kusje."

Niemand raakte bij de botsing gewond. "Ik vind het wel heel erg voor die vrouwen, mijn Lamborghini kan gelukkig gerepareerd worden."

'Een Lamborghini maakt veel geluid'

De oranje Lamborghini Gallardo wordt vaak gespot, online zijn er tientallen foto's van de bolide te vinden. Op social media zeggen meerdere mensen Ultee die dag gezien te hebben, hij zou veel te hard gereden hebben. "Wat moet ik daar op zeggen? Ik ben dit soort auto's gewend en reed helemaal niet hard. Maar een Lamborghini maakt veel geluid, dat is het nadeel."

De in Dubai woonachtige Ultee komt vaak in Brabant, hij woonde lange tijd in Ulvenhout en zijn ex woont in België. Hij is duidelijk een liefhebber van dure auto's, in juli vorig jaar zag zakenblad Quote hem nog door Breda rijden in een zeldzame Rolls-Royce met een kenteken van de Verenigde Arabische Emiraten.

Van zeep naar cryptomunt

Ultee begon in 2005 met de verkoop van de luxezeepjes van Sabon in Nederland. Het bedrijf ging in 2015 failliet. Hierop volgde een langslepende ruzie met SNS Bank, waarbij Ultee zonder succes 250 miljoen van de bank eiste.

Twee maanden geleden begon hij zijn eigen cryptomunt, de Bobcoin, waarmee motoren en scooters gehuurd kunnen worden in ontwikkelingslanden.