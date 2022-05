Kinderboekenheld Jacques Vriens pakt uit met megatoneelstuk

Jacques Vriens schrijft niet alleen bekende kinderboeken, zoals Meester Jaap of Achtste Groepers Huilen Niet, hij pakt ook regelmatig uit met een theaterstuk. In een weiland in De Mortel, vlakbij Gemert, is een heuse middeleeuwse stad nagebouwd voor zijn laatste productie. De grootste tot nu toe. "Ik had hier wel op gehoopt, maar dat het ook werkelijkheid zou worden? Onze decorbouwers hebben geweldig werk gedaan."

Maar liefst 80 mensen staan op het podium, achter de schermen werken 40 mensen. Vriens is dankbaar voor de 'fantastische locatie'. "De boer kwam met het aanbod en we mogen hier gewoon onze gang gaan met onze tenten voor de spelers en de ruimtes voor onze paarden. Hij heeft een heel mooi bedrijf en wil graag dat de bezoekers straks langs zijn stallen lopen zodat ze kunnen zien dat hij op een verantwoorde manier koeien houdt."

Op 21 mei gaat 'Strijd om de Kathedraal' in première. "Het is een echte familievoorstelling", zegt Jacques. Hij hoopt natuurlijk op uitverkochte tribunes. Na twee jaar corona kan de theaterwereld dat goed gebruiken.

Het stuk gaat ook over een verboden vriendschap tussen Thies, de zoon van de bouwmeester van de kathedraal en Mette, een blind meisje. Thies moet zijn vader opvolgen bij de bouw, maar tot grote woede van zijn vader, wil hij dat niet. Mette is een blind meisje, een ‘heksenkind’, dat buitengesloten wordt. Als de vader van Mette verongelukt zal Mette worden ingezet om de heren ‘te amuseren’ in de dubieuze herberg in de stad. Thies doet alles om haar te helpen.

'Strijd om de Kathedraal' is eerst als boek geschreven door Vriens. "Er zitten twee verhalen in. Aan de ene kant de bouw van een kathedraal. Daar deden ze in de middeleeuwen 80 tot 100 jaar over. Er is een hoop gedoe om die kathedraal." De stad waarin het zich afspeelt het Trichterbosch. "Een mix tussen 's-Hertogenbosch en Maastricht."

De liefde voor het theater zat er bij Vriens al vroeg in. "Ik groeide op in een hotel in Helmond en daar was een toneelzaal. Ik regiseerde als 7-jarig jongetje stukken. Complete chaos natuurlijk. Ik had een andere regisseur gezien die heel streng was voor zijn spelers en dacht dat ik dat ook moest doen. Na een kwartier vertrokken mijn spelers al", lacht hij.

In Gemert zijn nog voorstellingen op 26 en 27 mei en van 2 tot en met 5 juni. Vervolgens verhuist de middeleeuwse stad Trichterbosch met zijn bewoners naar Venlo waar voorstellingen zijn van 16 tot en met 19 juni. Ook op 23 tot en met 26 juni zijn er nog voorstellingen. In september wordt de voorstelling nog in 's-Hertogenbosch gespeeld voor de Sint Jan ter gelegenheid van het achthonderdjarig bestaan van de kathedraal.