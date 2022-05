Bewegen is heel makkelijk, maar we doen het te weinig

We bewegen nog te weinig. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat nog niet de helft van de Nederlanders genoeg beweegt. Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen (lopen, fietsen, zwemmen) en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen (atletiek, voetbal, dansen). In de praktijk halen we dat dus lang niet altijd.