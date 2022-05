112-nieuws: 4 auto's botsen op A58 • gewonde bij woningbrand

15.39

Na een kleine brand in Sint-Michielsgestel is sinds vanochtend rond elf uur een aantal appartementen ontruimd. De brand woedde in de kelder van het voormalig hoofdgebouw van het Klein-Seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Het vuur veroorzaakte veel rook. De brandweer is nog bezig de boel te ventileren. Over de oorzaak en wat precies is afgefikt, is nog niks bekend.