112-nieuws: gaslek in Standdaarbuiten • frontale botsing in Helmond

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

14.00 Auto's botsen op elkaar in Breda Op de kruising Heerbaan./Tilburgseweg in Breda zijn dinsdagmiddag twee auto’s op elkaar gebotst. De twee bestuurders werden in een ambulance nagekeken. Beide auto’s raakten beschadigd en moesten worden getakeld. Een deel van de kruising werd afgesloten voor het verkeer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties

12.45 Persoon op spoor bij Vught

12.05 Scooterrijder gaat onderuit en raakt gewond Een scooterrijder is dinsdagochtend onderuitgegaan in een bocht van de Burgemeester Mollaan in Waalre. Hij raakte daarbij gewond aan rug en nek. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision.

11.00 Gaslek bij graafwerkzaamheden in het Standdaarbuiten Bij graafwerkzaamheden aan de Timberwolfstraat in Standdaarbuiten is vanmorgen een gasleiding geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe groot het lek is. De straat werd afgesloten voor het verkeer. De brandweer voert metingen uit. Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties

09.55 Vertraging door ongeluk op A58 Door een ongeluk op de A58 van Eindhoven richting Tilburg is de linkerrijstrook dicht. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van 40 minuten.

23.30 Frontale botsing in Helmond Op de Weg door de Rijpel in Helmond zijn maandagavond twee auto's frontaal tegen elkaar gebotst. Een van de auto's was door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De bestuurders van beide auto's zijn onderzocht door ambulancemedewerkers maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto's zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

22.22 Verwarde man veroorzaakt wateroverlast in Uden Wateroverlast aan de Abdijlaan in Uden maandagavond, bleek te zijn veroorzaakt door een 31-jarige bewoner van een appartementencomplex aan deze straat. Het water stroomde langs de gevel van de eerste verdieping naar beneden, meldt Dtv Nieuws. De man bleek verward en was een gevaar voor zichzelf, meldt de politie. Zo had hij met opzet een gaslek geforceerd. Twee woningen moesten daardoor tijdelijk worden ontruimd. De verwarde man is uit zijn woning gehaald, hij had zichzelf verwond. Na een bezoek aan het ziekenhuis wordt hij overgedragen aan een zorginstantie.