Voel je als Sjakie in deze chocoladefabriek

Wie heeft er nooit van gedroomd? Als Sjakie door een echte chocoladefabriek dwalen en alles opsnoepen wat je maar tegenkomt. Deze droom komt straks (bijna) uit in The Chocolate Factory in Veghel, een gebouw van wel tien verdiepingen rondom het thema chocola. Dinsdag werd de eerste steen gelegd.

"Ja, je komt echt helemaal in de sfeer van Sjakie van de Chocoladefabriek", zegt bedenker Henk Maas uit Mariahout, die namens Maas Leerfabrieken aan dit project werkt. "Zo komt er een 8 meter groot tandwiel dat alles aandrijft. Je komt als het ware in één grote machine terecht. Dit wordt de lekkerste chocoladefabriek ter wereld."

Het is niet alleen maar om de lekkernijen en het avontuur te doen. Het doel is om jongeren enthousiast te maken voor techniek. "Ik hoop dat kinderen door die wonderlijke machines ervaren hoe mooi techniek is", zegt Maas.

De chocoladefabriek is een leer-werkfabriek. Op maandag en dinsdag krijgt schooljeugd van 10 tot 15 jaar les in de fabriek. Ze leren er van alles over producten, techniek, logistiek, verpakkingen, design, marketing en sales. Op de dagen dat de fabriek open is voor publiek zullen zo'n veertig leerlingen aan het werk zijn in de administratie, beveiliging, horeca en receptie.

De grote chocoladefabriek komt in een oude industriële toren op de Noordkade in Veghel. Die wordt de komende maanden helemaal verbouwd. In september moet de toren klaar zijn en kan je de chocoladefabriek bezoeken.