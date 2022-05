Boksster Chelsey Heijnen op jacht naar WK-finale

Chelsey Heijnen gaat op haar eerste WK bij de senioren zonder druk de halve finale boksen. De 23-jarige Roosendaalse aast in de klasse tot 63 kilogram op een 'gouden' bekroning. Woensdagmiddag strijdt ze met de Algerijnse Imane Khelif om een plek in de WK-finale. Volgens de bondscoach Sayit Yanik is alles mogelijk. "De kansen liggen gelijk."

"Het doel was de top 8 halen en daarmee de A-status van sportkoepel NOC*NSF krijgen", zegt bondscoach Sayit Yanik. "We hebben daarna het doel stiekem bijgesteld naar een medaille pakken, want dat zat er gewoon in. Ook dat lukte. Chelsey was voor haar eerste partij op dit WK heel gespannen, ze voelde de druk. Maar nu is ze 'vrij' in haar hoofd. Het lijkt alsof ze vleugels heeft. Dan lukt bijna alles."

Met de A-status van NOC*NSF krijgt Heijnen, die al bijna 24.000 euro aan prijzengeld bij elkaar bokste op het WK, meer financiële mogelijkheden in haar route naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.