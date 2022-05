Boksster Chelsey Heijnen bereikt bij WK in Istanbul halve finale

Boksster Chelsey Heijnen uit Roosendaal heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Istanbul verzekerd van een medaille. De 23-jarige boksster bereikte maandag de halve eindstrijd door in de kwartfinales te winnen van Assunta Canfora. Heijnen, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, versloeg de Italiaanse na drie rondes op punten.

Heijnen, die debuteert op de WK, treft woensdag in de halve finales de Algerijnse Imane Khelif. In Istanbul is ze de enige Nederlandse deelneemster. Heijnen is van oorsprong een rugbyster. Een aantal jaren geleden kreeg ze het advies te gaan boksen om haar voetenwerk te verbeteren. En ze bleek getalenteerd. Bij de EK onder 22 in 2019 behaalde ze brons. Heijnen, die zich dankzij haar prestaties in Istanbul heeft verzekerd van de A-status van NOC*NSF, hoopt in 2024 mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs. LEES OOK:

