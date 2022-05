Boksster Chelsey Heijen bij beste acht op WK

Boksster Chelsey Heijnen uit Roosendaal heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Istanboel geplaatst bij de beste acht. Daarmee heeft ze de zo begeerde A-status van NOC*NSF veroverd. Die status is belangrijk vanwege de financiële ondersteuning richting de Olympische Spelen over twee jaar. “Het toernooi is geslaagd, die A-status maakt alles zoveel makkelijker.”

Heijnen bereikte de kwartfinale in de klasse tot 63 kilogram door twee partijen in twee minuten te winnen. Zondag moest de Senegalese Mariatou Diallo al snel opgeven. Woensdag won Heijen ook zo snel van de Boliviaanse Maria Eugenia Ortega. "Het waren twee voor mijn onbekende bokssters. Je zou ze dan kunnen onderschatten, maar dat heb ik niet gedaan. Maar dat het zo snel ging had ik niet verwacht." Maandagavond staat Heijen alweer in de ring voor een plek bij de laatste vier. Ze bokst tegen een Italiaanse die ze wel kent, zei ze tegen de NOS. "In de voorbereiding op het WK heb ik nog met haar getraind. Het was gewoon nodig om op WK-niveau te komen."