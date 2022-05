Enorme muizenplaag: duizenden krioelende dieren in huis van vrouw

Wachten op privacy instellingen... Foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming Volgende Vorige 1/2 In de woning werd een krioelende massa van ten minste duizend muizen gevonden.

In een huis in de gemeente Halderberge is vrijdag een enorme muizenplaag ontdekt. In de woning stuitten medewerkers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming op een krioelende massa van ten minste duizend muizen.

Een deel van de diertjes zat in opgestapelde plastic dozen en kooien, maar nog veel meer muizen liepen gewoon vrij door het huis. De bewoonster van het huis haalde ooit enkele muizen in huis, maar dit groeide uit tot ongekende proporties. Ernstig vervuilde, stinkende woning

In de kooien zaten ook andere dieren, zoals sierduiven, parkieten, een konijn een haan en een stel ratten. De woning was ernstig vervuild en er hing een indringende ammoniaklucht. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft in overleg met het Openbaar Ministerie de dozen en kooien met ongeveer 450 muizen en andere dieren in beslag genomen. De muizen die loslopen, zitten nog steeds in het huis.