Grote droogte en toch komt er altijd water uit de kraan, zo zit dat

Geen regen, hoge temperaturen, waterschappen die waarschuwen voor lage waterstanden. We zijn met z’n allen volop bezig met de droogte. Dat maakt ons een beetje bang. Want, wat als er straks ook geen drinkwater meer is? ”Nou, daar hoeven we in Brabant niet bang voor te zijn”, zegt drinkwaterleverancier Brabant Water.

In Brabant hebben we geluk. We drinken water van de hoogste kwaliteit, veel mensen zullen het verschil met bronwater niet proeven. Volgens Pyter Hiemstra van Brabant Water, de waterleverancier van onze provincie, halen ze dat water soms wel honderden meters diep uit de grond. “Veel mensen denken bij grondwater aan het water dat je tegen komt als je een gat in de grond graaft. Dat is ook grondwater. Maar ons drinkwater komt twee voetbalvelden diep uit de grond. Het is water dat soms wel duizenden jaren geleden als regen naar beneden gevallen is.”

Het is dus niet meteen op als er eens een jaartje geen regen valt?

Hiemstra: ”Als iemand zich druk maakt om het grondwater, dan heeft hij het meestal over het ondiepe grondwater. Als je een gat van een paar meter graaft in je achtertuin dan kom je water tegen. Daar begint het grondwater. Er zitten heel veel waterdragende lagen in onze bodem. Het drinkwater komt heel diep uit die ondergrond. En dat is al heel lang geleden gevallen.”

Toch willen jullie dat we zuinig zijn met drinkwater?

“Klopt. Drinkwater is een heel bijzonder product in Brabant. Het is honderden jaren oud en helemaal gezuiverd door de natuur. Het is heel mooi water. We vragen aan iedereen om zich er bewust van te zijn dat het water uit je eigen omgeving komt. Dus minder waterverbruik is altijd beter. In Brabant halen we het water uit de grond, in andere delen van Nederland drinken ze water uit de rivier. Als de Maas laag staat vanwege de droogte dan kan dat soms wel zorgelijk zijn.”

En die waterbesparingstips waar zijn die dan nog goed voor?

“Dat heeft te maken met de piekvraag. Als het heel lekker warm is en de tuin heeft water nodig, dan gaan mensen veel meer water gebruiken. Soms wel vijftig procent meer. Dan hebben we moeite om het overal geleverd te krijgen. We hebben tientallen plekken in de provincie waar we het water oppompen. Bij te grote vraag hebben ze moeite om de vraag bij te houden.”

Dus we hoeven ons geen zorgen te maken over het drinkwater in Brabant?

“In Brabant is het echt superwater, heel oud en helemaal natuurlijk gezuiverd. Wat wel verontrustend is dat mensen aan de oppervlakte allemaal stoffen gebruiken zoals bestrijdingsmiddelen die langzaam de bodem in sijpelen. Die vervuilen ons toekomstige drinkwater. En al het regenwater dat snel afgevoerd wordt geeft op lange termijn ook problemen, want er moet natuurlijk wel nieuw water in de ondergrond bijkomen, zodat we in de toekomst ook nog drinkwater hebben.”

