Droogte is steeds groter probleem: 'Nog nooit zo vroeg al maatregelen'

De aanhoudende droogte wordt een steeds groter probleem in de Brabantse natuur. Het waterpeil staat veel te laag voor de tijd van het jaar. En het ziet er niet naar uit dat het de komende tijd gaat regenen. Dus moeten Brabantse waterschappen maatregelen nemen. Nooit eerder gebeurde dat zo vroeg in het seizoen.

In Midden-Brabant mag er bijna nergens meer water gepompt worden uit beken en sloten. Deze maatregel, ingevoerd door Waterschap De Dommel, moet de planten en dieren rondom het water beschermen tegen de droogte. De temperaturen zijn hoog en het regent amper. Nog nooit werd er zo vroeg in het jaar een verbod ingesteld.

Door de warmte en de droogte van de afgelopen maanden, daalt de waterstand heel snel. Maart was droog en ook in april is er bijna niets gevallen. Om ervoor te zorgen dat er straks geen water meer in de sloot zit, is er een onttrekkingsverbod nodig.

Watergraaf Erik de Ridder probeert tegelijkertijd het water dat er nog is zo veel mogelijk vast te houden. Hij neemt ons mee naar een stuw bij Vessem: “Het water staat hier 40 centimeter lager dan normaal rond deze tijd van het jaar, dat is echt wel fors.” Toch kan hij geen ijzer met handen breken: “Water dat er niet is, kunnen we ook niet vasthouden.”

Aanvoer via rivieren

Niet alle Waterschappen gaan zover als De Dommel. Bij Waterschap Brabantse Delta (West-Brabant) mag in zes van de achttien gebieden geen water onttrokken worden en bij het Waterschap Aa en Maas is er nog helemaal geen verbod op het pompen van water uit sloten en beken. Volgens een woordvoerder kunnen ze daar nog genoeg water aanvoeren via aangrenzende rivieren.