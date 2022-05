Vaarverbod op de Dommel is nieuwe tegenslag voor kanoverhuurder

Het vaarverbod op de Dommel dat vanaf dinsdag geldt betekent een nieuwe tegenslag voor bootverhuurbedrijf Rofra in Valkenswaard. "Ik word er niet neerslachtig van, maar ik baal wel", vertelt directeur Michel Geenen.

“Even voordat het verbod werd afgekondigd, zei ik nog tegen mijn personeel dat ik hoopte op een saai jaar", vertelt Geenen. Saai wordt het de komende weken wat de verhuur van boten betreft, maar dat is niet waarop hij zijn zinnen had gezet. Geenen had stilletjes gehoopt op een eindelijk rimpelloos jaar, zonder allerlei belemmeringen.

Hoeveel pech kun je hebben als ondernemer? In 2019 gingen bij bootverhuurbedrijf Rofra in Valkenswaard ongeveer driehonderd kano’s in vlammen op. De twee daaropvolgende jaren werd het bedrijf geplaagd door corona. Verder werd de vaarroute een aantal keren verstoord door bomen die als gevolg van de storm in het water waren gevallen. En deze week wordt de evenementenorganisatie voor de tweede keer in twee jaar geconfronteerd met een vaarverbod op de Dommel.

Het water in de rivier staat te laag en er is te weinig stroming. Bovendien willen de planten er niet groeien, waardoor de bodem beschadigd kan worden. Hierdoor is kanoën vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen in Valkenswaard uit den boze. Het vaarverbod geldt tot nader order, zo heeft waterschap De Dommel bepaald.

“Corona heeft ons bijvoorbeeld vijftig tot zestig procent van de omzet gekost”, verduidelijkt hij. Nu is het weer de aanhoudende droogte die roet in het eten gooit. Diverse basisscholen, maar ook particulieren, moeten hun plannen om te gaan kanoën op de Dommel overboord zetten. Zij zijn inmiddels benaderd door Rofra.

Geenen was al eerder al op de hoogte gebracht van het naderende onheil. “Ik zag het wel aankomen, daarom heb ik metingen verricht om te kijken hoe laag de waterstand is. Volgens mij was die acceptabel. Het waterschap denkt er anders over. Dat mag, maar ik had wel graag gezien dat het met ons was overlegd. Dan had ik nogmaals kunnen vragen om werk te maken van het aanleggen van kribben. Dat heeft het waterschap enkele jaren geleden al aangekondigd, maar het is er nog niet van gekomen. Door die kribben zou het water wat hoger komen te staan.”

Geenen is niet voor één gat te vangen. Hij heeft een alternatief. Volgens hem moet het mogelijk zijn om het kanoën toe te staan als er op een andere plek wordt ingestapt, bij Borkel waar het water wat hoger staat. “Dan heb je weliswaar een kortere route als kanoër, maar dan kun je toch het water op en genieten van de omgeving. De Dommel wordt niet voor niets ook landelijk gezien als een rivier in een heel aantrekkelijk natuurgebied.”

Ook om een andere reden is de directeur van het evenementenbedrijf niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij hoeft het niet alleen van de kanoverhuur te hebben, al is deze activiteit juist in deze tijd van het jaar erg populair. Direct heeft hij contact opgenomen met scholen die reserveringen hadden geplaatst. Geenen probeert hen toch naar Valkenswaard te laten komen door hen bijvoorbeeld te wijzen op bos- of andere outdooractiviteiten. Je moet toch wat om als ondernemer het hoofd boven water te houden.