FC Eindhoven houdt met kleine nederlaag bij ADO zicht op promotie

FC Eindhoven heeft dinsdag in Den Haag verloren in de eerste van twee wedstrijden in de halve finale van de play-offs voor promotie. De ploeg van trainer Rob Penders ging met 2-1 onderuit tegen ADO Den Haag. Daarmee heeft de ploeg zaterdag in eigen huis nog alle kans om de finale van de play-offs te bereiken.

Fabian Eijkhout Geschreven door

FC Eindhoven leek zichzelf flink tekort te doen in Den Haag. Het was zeker niet minder dan de tegenstander, maar de ploeg van Penders vergat in de eerste helft gebruik te maken van de ruimte én de kansen die het kreeg. Al na zes minuten kregen de Eindhovenaren twee enorme kansen om te scoren in Den Haag. Charles-Andreas Brym kwam oog in oog met Alessandro Damen. De jonge Canadees probeerde met een beheerst schot te scoren, maar het was de ADO-goalie die met zijn voet redding wist te brengen op de inzet van de buitenspeler. Uit de corner die volgde reageerde Damen knap op een kopbal van Jort van der Sande. Ook na die kansen bleef FC Eindhoven het betere van het spel hebben, maar het was ADO Den Haag dat na een kwartier spelen op 1-0 kwam. De bezoekers stonden op dat moment met tien man op het veld, omdat Matthias Verreth geblesseerd van het veld was gegaan en zijn vervanger Jens van Son nog niet binnen de lijnen was gekomen. ADO maakte gebruik van de numerieke meerderheid via Dhoraso Klas, die na een combinatie met Thomas Verheydt doelman Nigel Bertrams kansloos liet: 1-0. Een kwartier later maakte Verheydt er zelf 2-0 van. Boy Kemper slingerde de bal voor vanaf halverwege de helft van FC Eindhoven. Aanvoerder Mawouna Amevor leek de voorzet helemaal verkeerd in te schatten. Hij zette eerst een stap naar achteren, terwijl Verheydt juist richting de bal ging. Amevor kon het kopduel niet eens meer aangaan en zag hoe Verheydt Betrams kansloos liet met een kiezelharde en goed geplaatste kopbal.

