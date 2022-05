Man loopt schotwond op bij verkeersruzie, Goirlenaar (43) opgepakt

Agenten hebben maandag een 43-jarige man uit Goirle gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een 23-jarige Belg te hebben beschoten bij een verkeersruzie op zaterdagavond. Dat gebeurde op de Poppelseweg in Goirle. Het slachtoffer raakte gewond.

De Goirlenaar gaf die avond aan dat er een verkeersruzie was ontstaan en dat hij mishandeld was door de Belgische man. Hij deed aangifte bij de politie.

In eerste instantie leek het erop dat er niet geschoten was, maar uit onderzoek blijkt dit nu wel het geval te zijn. Het 23-jarige slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie is op zoek naar getuigen van de verkeersruzie en het schietincident. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 0900 - 8844 of anoniem: 0800 - 7000.