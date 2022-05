Overleden scooterrijder is bekende TikTokker Lucas Cornelissen (20)

De scooterrijder die dinsdagnacht in de Dommel belandde en overleed, is de bekende TikTokker Lucas Cornelissen uit Vlijmen. Op zijn sociale media-accounts stromen veel sterktewensen voor familie en bekenden binnen.

De 20-jarige Cornelissen staat bekend om zijn droge en humoristische filmpjes op TikTok, vooral populair onder jongeren. Op dit sociale medium heeft hij meer dan 154.000 volgers. Onder berichten die Cornelissen recent op sociale media plaatse, reageren veel fans. Zo laten sommigen weten Cornelissen enorm te gaan missen. Anderen schrijven: 'Rust zacht'.

Het slachtoffer overleed kort na middernacht op de Molenberg in Den Bosch. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Op de plek waar Cornelissen in het water belandde, komen deze woensdagochtend mensen samen. Enkelen leggen er bloemen.

Traumahelikopter

Twee voorbijgangers zagen het ongeluk gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en kwam een speciaal duikteam van de brandweer naar de plaats van het ongeluk. Duikers vonden na enige tijd in het water het lichaam van Cornelissen.

Het is niet duidelijk waardoor de man in de rivier is beland. Na het ongeluk werd de omgeving afgezet met linten. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Voor de mensen die het ongeval zagen gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld.