Tom van Weert scoort zeventien keer en is topscorer van Griekenland

Tom van Weert is topscorer geworden van de Griekse Eredivisie. De spits uit Sint-Michielsgestel scoorde in de laatste speelronde twee doelpunten waardoor hij op een totaal van zeventien goals uitkwam. Op de laatste speeldag ging Van Weert zijn concurrent voorbij: “Ik heb geen champagne ontkurkt, maar natuurlijk wel van genoten.”

Van Weert is trots op zijn eigen prestatie: “Het is geen Bundesliga of Premier League hier, maar de Griekse competitie staat bekend om het verdedigende voetbal”, vertelt de spits. “Je komt niet zomaar aan de 25 goals zoals in Nederland. Dat maakt de prestatie wel knapper.”

In de transferzomer stapte Van Weert over van het Deense Aalborg naar Volos. Volos is een club die normaal gesproken in de middenmoot eindigt: “Toen ik hier binnenkwam had ik niet verwacht dat ik meteen topscorer zou worden. Spitsen van topclubs krijgen vaker de kans om te scoren dan ik”, dacht de realistische aanvaller.