Meerkamper Pieter Braun heeft er na zoveelste blessure genoeg van en stopt

De sportieve carrière van Pieter Braun uit Terheijden is voorbij. De 29-jarige meerkamper is de vele blessures beu. Drie weken geleden overkwam hem dat weer op een wedstrijd in Italië. “Ik heb er over nagedacht en ik sta 100% achter mijn besluit om te stoppen. Het is tijd om mijn lichaam te laten genezen.”

Braun werd op het wereldkampioenschap van 2019 verrassend zevende. Met het oog op de Olympische Spelen werden hem kansen toegedicht. Na uitstel van de Spelen door de coronapandemie was Braun vorig jaar te geblesseerd om mee te doen in Tokio. Nu alle atleten bekend maken wat hun programma is voor de komende zomer, heeft Braun ander nieuws op Instagram. “Ik stop ermee.”

"Ik heb er goed over nagedacht en ga me nu voorbereiden op de rest van mijn leven."