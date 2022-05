Struikrover Bernice: 'Bloembol of boom, elke plant is mij heilig'

Het was woensdag Wereld Planten Dag, maar voor Bernice Kamphuis (36) is dat elke dag niet anders. Zij doet namelijk samen met haar team aan struikroven: het redden van plantjes die mee worden gesloopt met huizen en gebouwen. Deze geredde planten worden weer teruggeplaatst op bijvoorbeeld schoolpleinen en kantoortuinen. En dat is uniek: het is de enige stichting van Nederland die 'struikrooft'. “Van bloembol tot boom, voor mij is elke plant heilig.”

Julia Kanters Geschreven door

Bernice woonde zelf in een ‘sloopwijk’ in Eindhoven toen ze op het idee van het struikroven kwam. Hier werden toen vaak huizen, met vaak een voor-en achtertuin gesloopt. “Ik zag dan al die plantjes meegesloopt worden en als sneeuw voor de zon verdwijnen. Echt belachelijk vond ik dat”, zegt de initiatiefneemster. Ze besloot zelf maar de touwtjes in handen te nemen en startte daarom een buurtinitiatief. Samen met de buren is ze de plantjes van tuinen die gesloopt gingen worden, gaan redden. Ze pakten de scheppen uit de schuur en gingen op pad om bomen, struiken en bloemen uit de tuin te halen om ze ergens anders te kunnen plaatsen. Dit kunnen schoolpleinen zijn, particuliere tuinen of bedrijven die de geredde planten wel willen. Zo kunnen veel plantjes nog in leven blijven.

"Het is een beetje uit de hand gelopen."

Van het scheppen met haar buren is het al snel gegroeid naar een stichting: Stichting Struikroven, waar ze door het land heen planten wilt redden. “Het is echt uit de hand gelopen”, zegt ze met een lach. Momenteel leidt ze ruim veertig zzp'ers op tot struikrovers. Deze plantenredders kunnen ingehuurd worden door bedrijven om de planten te redden voordat hun pand gesloopt gaat worden. Maar echt fulltime struikroven lukt niet, de meesten doen het naast hun eigen baan. En daarnaast zijn er ook altijd vrijwilligers die willen helpen. En daar blijft het niet bij, Bernice is nog elke dag bezig om de stichting nog groter te maken. Met als doel: een wet waar het verplicht is om eerst de planten in de omgeving uit de grond te halen, voordat een gebouw gesloopt gaat worden: “Ik wil echt impact maken.”

"Ik vind van die verslagen woonwijken het leukste om te struikroven."

En daar is ze druk mee bezig: ze heeft inmiddels samen met haar vrijwilligers en zzp’ers duizenden planten gered. Haar favoriete plek om te struikroven? “Van die verslagen woonwijken", zegt de plantenredder. "Zo krijg je echt een kijkje in iemands wereldje als je bij ze in de tuin staat. Soms hebben daar mensen heel hun leven gewoond voordat het gesloopt zou worden. Ik vind het bijzonder om daar dan rond te neuzen.” De meest bijzondere geredde plant heeft Bernice niet. “Van bloembol tot boom, voor mij is elke plant heilig.” LEES OOK: Struikrovers redden planten van het oude Amphia Ziekenhuis in Breda