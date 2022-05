'Waterkoppen' is favoriet bij kinderen tijdens Olympische Spelen op de bso

De sprint en het hordelopen zijn vanwege de verwachte hitte geschrapt en in de plaats daarvan staan er verschillende waterspelletjes op het middenterrein van atletiekbaan Prins Hendrik in Vught. Ruim driehonderd kinderen van de buitenschoolse opvang Humankind uit Midden-Brabant doen op het zonovergoten sportpark mee aan de 'BSO Olympische Spelen'.

Uit de luidsprekers klinkt Eye of the Tiger als de kinderen aankomen bij hun Olympische spelen. Justin van bso de Toversteen uit Heesch heeft geen idee als hij binnenkomt: "Wat we moeten doen, weten we nog niet maar we gaan winnen”, zegt hij met een felle stem. "Wij gaan ook winnen", roept Maud van de Wentelwiek uit Boxtel. "Ik zit op zwemmen en paardrijden", voegt ze eraan toe. Die sporten zijn er zeker niet bij woensdag in Vught al zou zwemmen heerlijk zijn vandaag.

"Door het warme weer hebben we extra waterspelletjes."

"We organiseren dit eigenlijk elk jaar", vertelt Rex van Campenhout. "Maar deze keer is het voor het eerst sinds twee jaar door corona. Bewegen is belangrijk en daarom doen we al de hele week allerlei activiteiten voor alle groepen, van baby's tot schoolverlaters van de basisschool. Door het warme weer hebben we wel aanpassingen gedaan. Er zijn extra waterspelletjes zoals watertrefbal en een sponzenrace", aldus Rex.

“Citroen citroen de Toversteen wordt kampioen."