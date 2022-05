Topdrukte bij touringcarbedrijven: 'We moeten heel vaak nee verkopen'

Touringcarbedrijven moeten steeds vaker nee verkopen. Door de enorme vraag naar bussen én het tekort aan chauffeurs moeten veel bedrijven klanten weigeren. Het gevolg is dus dat personeelsuitjes en schoolreisjes soms niet door kunnen gaan. “Mensen bellen soms huilend op.”

Woensdagavond leidde een tekort aan bussen ertoe dat vluchtelingen de reis van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar West-Brabant niet konden maken. Het COA kreeg te horen dat er geen bussen beschikbaar waren omdat ze al extra in werden gezet voor bijvoorbeeld schoolreisjes of hulp bij het spoor. Dat tekort herkennen ze bij touringcarbedrijven Van Mook, Van Gompel en Brabant Express.

Logische drukte

Vincent van Gool van Brabant Express noemt de drukte wel verklaarbaar. “Logisch dat het ook zo druk is. Iedereen wil nu het weer kan een personeelsuitje of schoolreisje.” En van twee jaar stilzitten naar een overvolle agenda is niet niks. “Na corona is het ineens ontploft, het is intens druk”, zegt Astrid de jong, eigenaresse van Van Mook touringcars.

Dat merken ze ook bij touringcarbedrijf Van Gompel. Daar noemen ze het zelfs een ‘Europees probleem’. “We hebben dit nog nooit zo gehad. Komende maanden zitten we eigenlijk hélemaal vol. Het is ontzettend vervelend maar vol is vol. We zijn van niets naar veel te veel gegaan”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Chauffeurstekort

Een overvolle agenda is bijbenen. Maar het is niet alleen druk, er zijn ook te weinig busschauffeurs. De bedrijven moeten het voornamelijk doen met oproepkrachten. En die zijn er niet. “Tijdens corona zijn er ook veel chauffeurs gestopt of ergens anders werk gaan zoeken. Als het ze daar bevalt, komen ze ook niet meer terug”, vertelt van Gool

Een volgeboekte agenda en te weinig personeel leiden samen tot veel teleurstelling. “We moeten ook wel eens nee verkopen", betreurt De Jong. "Mensen bellen soms huilend op of we nog een bus voor ze hebben. We kijken altijd naar wat de mogelijkheden zijn maar soms moet je helaas nee zeggen.”

