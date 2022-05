Roosendaal haalt asielzoekers op in Ter Apel: 'Wij hebben bussen genoeg'

De gemeente Roosendaal heeft er zelf voor gezorgd dat er sinds woensdagavond vijftig asielzoekers uit Ter Apel kunnen worden opgevangen. Op initiatief van burgemeester Han van Midden werd een bus geregeld, nadat duidelijk was geworden dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hiertoe niet in staat was. Van Midden: "Wij hebben bussen genoeg."

Een tekort aan bussen leidde ertoe dat de vluchtelingen de reis van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar West-Brabant aanvankelijk niet konden maken, zo werd woensdag aan het begin van de avond bekend. Daarom huurde de gemeente Roosendaal zelf in allerijl een bus om de groep op te halen.

'De locatie was helemaal klaar'

"Wij hadden woensdag een locatie helemaal klaar staan. Afgelopen week is hier heel hard gewerkt", meldde Van Midden donderdagmorgen in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! "De locatie was gereed, het probleem was de bus."

"Toen burgemeester Han van Midden hoorde dat de vluchtelingen nog een dag later zouden komen, vond hij dat onacceptabel. Als er geen bus van noord naar zuid kan, dan maar andersom", aldus een woordvoerder van de gemeente Roosendaal. "De bus vertrok begin van de avond. Het gaat dus een latertje worden."

De vluchtelingen verblijven in een bedrijfspand op het Majoppeveld. Het is een noodopvang, voorlopig voor drie maanden. "We gaan wel met het COA in gesprek over een langere opvangperiode", vertelt de woordvoerder.

Bussen bezet

De opvang in het Groningse dorp zit boordevol. Volgens het COA is daarom alle moeite gedaan om snel vervoer te vinden voor de groep asielzoekers die naar Roosendaal kunnen komen. Door problemen op het spoor in Noord-Nederland waren er al extra bussen in gebruik. Ook waren er veel bussen onderweg met schoolreisjes, kreeg het COA te horen.

Het zag ernaar uit dat de asielzoekers de nacht moesten doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel. "Dit is absoluut niet wat we willen, maar er is op dit moment geen andere oplossing", aldus de zegsman van het COA woensdagavond.

