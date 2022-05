Pas ontdekt Brabants werk van Mondriaan brengt minder op dan gedacht

Een onlangs ontdekt schilderij van Mondriaan is woensdag in Zweden geveild voor een lager bedrag dan vooraf gedacht. Het schilderij is in Nistelrode gemaakt en laat de bruine deuren van een boerderij zien. Piet Mondriaan had in die Udense tijd een voorliefde voor boerderijen en molens. Het werk werd geveild voor ruim 66.000 euro.

De verwachtingen waren vooraf hoog gespannen. "Een dag eerder waren twee werken van Mondriaan voor meer dan drie ton over de toonbank gegaan in New York", weet Charlotte Rixten, directeur van Museum Villa Mondriaan. "De markt van bekende schilders is behoorlijk overspannen doordat kopers het steeds vaker zien als een investering."

De gek

Vooraf was de prijs ingeschat rond de 95.000 euro. "Je weet vooraf nooit zeker wat een werk opbrengt. Het blijft toch een beetje 'wat de gek' ervoor geeft", zegt de museumdirecteur. Zelf was ze niet in de verleiding het werk te kopen. "Het blijft een enorm bedrag. Ik denk dat achteraf meer dan een ton betaald moet worden inclusief kosten van het veilinghuis, het transport en de verzekering. Na corona heb ik niet zulke bedragen beschikbaar."

Het is niet zo dat de Udense periode een 'mindere periode' van Mondriaan was waardoor het nu minder opbrengt. "Mondriaan heeft wat moeite gehad met portretten maar eigenlijk is al zijn werk waardevol", legt Rixten uit. "Er is zelfs relatief weinig werk uit Uden en omgeving, wat de prijs juist zou kunnen opstuwen. Hij zat er maar een jaar vanaf 1904."

'Ons Piet'

Ondanks het relatief korte verblijf van Mondriaan in Brabant, was hij wel een bekende verschijning in de omgeving. Omdat hij een passie had voor boerderijen en molens, was hij vaak buiten te vinden met zijn hond Beppie. Ze noemden hem 'Piet de schilder'. Hij kwam overigens naar Uden omdat daar een vriend van hem woonde en hij Amsterdam te druk vond geworden.

Het schilderij werd pas aan Mondriaan toegeschreven toen de Zweedse eigenaar het wilde verkopen. Het werk was daar al jaren in privé bezit. De broer van Mondriaans verloofde Greta kocht het schilderij. De verloving hield uiteindelijk geen stand. Mondriaan vond meer geluk in schilderen en vond liefdesgeluk een illusie, liet hij in een brief aan een bekende weten.

Onbekende koper

Greta's broer heeft het schilderij altijd bewaard en nam het mee toen hij verhuisde naar Zweden. Daar is het al die tijd gebleven. Wie de Nistelrooijse boerendeuren nu gekocht heeft, is niet bekend gemaakt.