Elektrische auto's racen tijdens de ELE Rally: met extra motorgeluid

De ELE Rally gaat komend weekend op de elektrische tour. Naast de traditionele races, wordt er voor het eerst ook met elektrische auto's gereden. Het race-evenement in het zuidoosten van Brabant heeft daarmee een Nederlandse primeur te pakken. Voor coureur Jari van Hoof (19) uit Wintelre een 'thuisrally'.

Jari is de zoon van rallyrijder Piet van Hoof uit Wintelre. Senior wist in het verleden twee keer de ELE Rally te winnen. Nu gaat zijn zoon het proberen in de elektrische variant met zijn Opel Corsa-e. Vorig jaar debuteerde Van Hoof junior nog in de ‘normale’ klasse van de ELE. “Voor mij maakt de auto niet uit. Ik wil zo snel mogelijk van A naar B. Of dat nu met een elektrische auto is of een andere.”

"Dit kan de toekomst worden.”

Vanwege een crash vorig jaar tijdens de ELE kan zijn vader dit jaar zelf niet meedoen, maar hij staat volgens Jari wel langs de kant om hem aan te moedigen. “Hij is heel fanatiek en wil het niet missen. Hij vindt de elektrische klasse ook mooi. Het is vernieuwing, het is de toekomst, dus wij gaan erin mee.” Bij de organisatie van de ELE-rally zijn ze apetrots op de primeur. “Dit kan de toekomst worden. Ervaring die hier wordt opgedaan, wordt gebruikt voor de auto van later. Het is fantastisch dat wij als Brabants evenement ons steentje hieraan kunnen bijdragen”, vertelt voorzitter Radboud van Hoek van de ELE.

"Tijdens de rally gebruiken we even veel stroom als ongeveer duizend huishoudens.”

Maar voor zo’n elektrische race moet wel net even wat meer georganiseerd worden dan een stuk weg of een gebied afzetten. De elektrische auto’s kunnen niet zo’n lange afstanden afleggen. Daarom is op het industrieterrein in Best een compleet mobiel laadstation voor het laden van achttien auto's tegelijk opgebouwd. Een stroomvreter die de elektrische bolides snel vol moet ‘tanken’. “In twintig tot dertig minuten moeten de auto’s opgeladen worden om weer 160 kilometer te kunnen rijden. Om een vergelijking te maken: tijdens de rally gebruiken we even veel stroom als ongeveer duizend huishoudens.” Een proef, die straks misschien wel voor iedereen met een elektrische auto binnen handbereik komt. “De technologie die hier getest wordt, kan over een of twee jaar bij iedereen thuis toegepast worden. De bedoeling is dat wij straks thuis ook binnen twintig minuten kunnen de auto vol kunnen laden.”

"Ze kunnen er zelfs een V8-geluid in maken als ze willen.”

Racen gaat om snelheid en het geluid van een bulderende motor. Maar de beleving van het geluid wordt weggenomen met de elektrische auto’s. “De sound is weg. Dat horen we wel vaker. En daar hebben de mensen ook wel een beetje gelijk in.” Maar daar hebben ze iets op gevonden: “Deze auto’s maken een kunstmatig geluid. Er zit een speaker in, zowel voor de veiligheid als voor de racebeleving. Ze kunnen er zelfs het geluid van een V8-motor in maken als ze willen”, zegt de voorzitter met een lach. Bij de ELE zijn ze helemaal klaar voor het nieuwe (rally)rijden. Over tien jaar een volledig elektrische ELE? Van Hoekt denkt van niet. “Het zal een mix zijn van elektrisch rijden, met brandstof en waterstof.”