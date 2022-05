Café en theater zijn klaar voor coronagolf, maar missen overheidsstrategie

Corona lijkt voor veel mensen misschien ver weg, maar experts vrezen later dit jaar voor nieuwe lockdowns. Volksgezondheidsminister Ernst Kuipers wil dat sectoren zélf verantwoordelijkheid nemen en zich voorbereiden op een eventuele najaarsgolf. De cultuur- en horecasector in Brabant kaatst die bal terug. “Onze plannen liggen klaar, maar die van de overheid nog niet.”

Ruud Bakker van de Eindhovense Koninklijke Horeca Nederland-afdeling is het daar roerend mee eens. “Wij willen meedenken over wat wij kunnen doen. We hebben allerlei protocollen klaarliggen." Zo weet de horecaman precies hoeveel tafeltjes er in zijn zaak passen, mocht de 'anderhalvemeter-maatregel' terugkeren.

“Die protocollen liggen allemaal klaar”, zegt Van Steen. “Maar wat ontbreekt zijn signaalwaardes: vanaf welk moment voer je welke maatregelen in? Wat wij nodig hebben, is een soort alarmeringssysteem, waarin voor iedereen duidelijk is: vanaf deze besmettingsgraad voer je bepaalde maatregelen in. Die duidelijkheid moet de overheid geven.”

"Nu wordt gezegd: bereid je voor. Maar waarop en wanneer? Binnen welke kaders moeten we ons voorbereiden? Als we dat weten, dan kunnen we daar iets mee", zegt Bakker. "Wij willen meer duidelijkheid. Wat Kuipers nu zegt, is heel vaag."

Duidelijkheid dus, de kaders, een plan. Dat willen Bakker en Van Steen dus van minister Kuipers van Volksgezondheid. Dat komt min of meer overeen met waar zorg- en virusexperts zich zorgen over maken. Door het uitblijven van een duidelijke coronastrategie komen lockdowns weer in beeld, schreef de NOS eerder deze week.

Kenny Meesters, gespecialiseerd in de informatievoorziening tijdens rampen, snapt de roep van de horeca- en cultuursector wel. "De boodschap van Kuipers - bereid je voor - is belangrijk. Maar hij is vrij vaag en abstract. We weten natuurlijk niet of, waar, wanneer en hoe erg het gaat worden." Volgens Meesters doet minister Kuipers er goed aan handvaten te bieden.