Huizen lopen onder water na wolkbreuk in Oisterwijk

1/2 Na een wolkbreuk zijn de straten in Oisterwijk ondergelopen.

Een wolkbreuk boven Oisterwijk heeft ertoe geleid dat enkele straten en huizen onder water zijn gelopen. Sommige straten werden afgesloten voor verkeer omdat ze onder water stonden. Bij een paar huizen stond het water tot aan de drempel. "Het leek of ik aan zee woonde, bij iedere voorbijkomende auto golfde het water over de drempel.

De bewoonster zag in een paar minuten het water stijgen tot aan haar deurdrempel aan de Spoorlaan. "Eerst was de lucht bijna zwart toen kwam er een enorme hoeveelheid water naar beneden en ging het enorm waaien. Het liep netde drempel niet over, maar het verkeer door de straat zorgde er alsnog voor dat ik kon dweilen."