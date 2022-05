Heesen Yachts 'bevrijd' van steenrijke Russische eigenaar

Heesen Yachts in Oss is weer helemaal Nederlands. De jachtbouwer is deze week overgedragen aan een onafhankelijke Nederlandse stichting. Daarmee is het bedrijf 'verlost' van de Russische oligarch Vagit Alekperov. Heesen vreesde de gevolgen van Europese sancties vanwege de oorlog in Oekraïne niet te overleven.

Eind vorige maand probeerde het bedrijf af te komen van de Rus om sancties te vermijden. Om de boel te versnellen, wilde Heesen alle aandelen van de Rus onderbrengen in een nieuwe stichting. Kort geding verloren

Dat mislukte: een Amsterdams notariskantoor wil daar niet aan meewerken. Na een kort geding gaf de rechter het notariskantoor gelijk, wat onder meer betekende dat Heesen nauwelijks aan nieuwe spullen kan komen om haar jachten te bouwen. Donderdag heeft het personeel te horen gekregen dat de Rus niet langer betrokken is bij het bedrijf. De afgelopen weken zijn de onduidelijkheden uit het eerdere voorstel aan de notaris gehaald en wilde een notariskantoor wel meewerken aan de overdacht. De aandelen van de Russische eigenaar zijn nu verkocht aan de stichting. In deze stichting zitten Nederlandse bestuursleden van Heesen Yachts.

President Putin schudt Vagit Alekperov in 2020 de hand (foto: ANP/Alexei Nikolsky)..