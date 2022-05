Niels is de jongste musicalproducent en wil jeugd naar het theater lokken

Niels van Doormalen (23) uit Valkenswaard had nu wellicht een veilige, vaste baan kunnen hebben bij een groot musicalbedrijf. Maar hij koos anders en werd de jongste musicalproducent van Nederland. Vrijdag opent hij zijn eigen bedrijf in het centrum van Den Bosch. En dit najaar komt zijn eerste musical in het theater: “Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan.”

En nu is hij dus musicalproducent, met zijn eigen Oatmilk Studio in Den Bosch. Met die naam vertelt Niels wat hij wil bereiken: “In Londen zat ik in een koffietentje met mensen te praten over wat de toekomst van musical kan zijn. En ik zag de jongeren daar havermelk drinken: een plantaardig alternatief voor koemelk. Ze kiezen voor een mooi opgeschonken koffietje. Maar óók voor duurzaamheid. Voor die generatie wil ik iets betekenen.”

Het verhaal van Niels zag als kind voor het eerst een musical en was meteen betoverd. In Niels’ geval door 'Wicked' en 'Soldaat van Oranje': “Ik vond dat het mooiste op de wereld." Dus wilde hij erbij. Hij ging naar de vooropleiding voor musicalacteurs in Tilburg. “Maar dat was niets voor mij", blikt hij terug. “Ik besefte dat ik daar eigenlijk niks mee kon. Als musicalacteur kun je niets bepalen, niets zelf maken. Ik zou afhankelijk zijn van wat er wordt aangeboden en daar dan als een poppetje in staan.”

Niels baalt ervan dat hij zo weinig jongeren in het theater ziet: “Als ik bij een voorstelling zit, ben ik vaak de jongste in het publiek. Dat vind ik best pijnlijk. Als je niet als ambitie hebt jongeren naar het theater te trekken, is er over twintig jaar geen theater meer over.”

Denk niet dat Van Doormalen grote musicals van Broadway naar Nederland gaat halen. Maar dat is toch waar je aan denkt bij musical: show, glitter, glamour en liedjes? “Ik kan daar enorm van genieten. Maar ik geniet ook van opera, Boukje Schweigman of Toneelgroep Oostpool. Ik hou niet van die hokjes. Ik wil laten zien dat een kleine musical ook relevant en interessant kan zijn.”

Zijn eerste musical is 'Before After'. De voorstelling is in coronatijd ontstaan en alleen nog maar te zien geweest in een livestream met Britse acteurs. Van Doormalen brengt de show voor het eerst op de planken. Het gaat over de ontmoeting tussen een stel dat uit elkaar is. Een van hen heeft geheugenverlies. Dus dan kan de relatie opnieuw beginnen, of toch niet.

De voorstelling is vanaf november in tientallen theaters in het land te zien.

Hier zie je vast een stukje uit Before After: