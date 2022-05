Hockeysters Den Bosch op drempel van nieuw kampioenschap

De hockeysters van Den Bosch kunnen zaterdagmiddag opnieuw landskampioen worden. Ze wonnen donderdagavond het eerste play-offduel om de landstitel. In Bilthoven werd SCHC met 3-1 verslagen. Wint Den Bosch zaterdag in eigen huis weer, dan is het 21ste landskampioenschap een feit. "We hebben weinig weggegeven", zei een tevreden Lidewij Welten na afloop.

Het duel begon een uur later vanwege een stroomstoring en kwam ook langzaam op gang. Pas in het tweede kwart waren er kansen. SCHC kon twee strafcorners niet verzilveren, maar de vertrekkende Lidewij Welten (rebound) en Frédérique Matla (direct) waren wel trefzeker na een corner. SCHC slikte kort na rust een derde treffer. Joosje Burg tikte de bal van dichtbij binnen. De ervaren titelhouder uit Den Bosch gaf daarna weinig weg, al redde Yibbi Jansen kort voor tijd wel de Bilthovense eer. Welten benadrukte na afloop tegen Ziggo Sport dat de serie nog niet afgelopen is. "We hebben nog niks, maar we hebben als team gestreden." De tweede wedstrijd begint zaterdag om 12.45u op sportpark De Oosterplas in Den Bosch. LEES OOK: Kampioenschap moet afscheidscadeau worden voor hockeyster Marloes Keetels