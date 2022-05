Van Nistelrooij heeft technische staf PSV rond: deze mensen gaan het doen

Ruud van Nistelrooij heeft zijn technische staf rond. Eerder werd al bekend dat Fred Rutten de nieuwe hoofdtrainer gaat assisteren. André Ooijer zal net als volgend seizoen assistent-trainer zijn. Datzelfde geldt voor Tim Wolf en de Spanjaard Javier Rabanal Hernández. Laatstgenoemde komt over van Willem II.

Abe Knoop wordt de keeperstrainer en Yannick van der Schee krijgt de leiding over het fysieke deel van de trainingen. De 70-voudig internationaal neemt videoanalist John Feskens van Jong PSV mee naar de hoofdmacht.

Sterk PSV-DNA

"We zijn erin geslaagd om een uitgebalanceerd team van specialisten te formeren", zegt technisch directeur John de Jong. "Dit is een staf met een sterk PSV-DNA. Iedereen kent onze visie en deelt de ambitie om met PSV op hoog niveau te presteren."

Ook PSV-clubwatcher Yannick Wezenbeek is positief gestemd over de nieuwe technische staf: “Vooral de aanstelling van Rutten lijkt een goede zet. De assistent is sterk in de persoonlijke begeleiding en kan dat in deze rol, zonder te veel media-aandacht uitvoeren.”

Ook werd er vandaag bekend dat middenvelder Ryan Thomas definitief vertrekt. Thomas speelde vier seizoenen voor de Eindhovenaren. PSV heeft besloten om het contract van Nieuw-Zeelander niet te verlengen.