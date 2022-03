Ruud van Nistelrooij tekent voor 3 jaar bij PSV: 'Was altijd mijn doel'

Een grote verrassing is het allang niet meer maar woensdagavond kwam de bevestiging dat Ruud van Nistelrooij de nieuwe trainer van PSV wordt. Hij tekent in Eindhoven een driejarig contract. De huidige trainer van Jong PSV geeft aan dat gesprekken met Marcel Brands de doorslag hebben gegeven.

"De aanstelling van Marcel Brands als algemeen directeur van PSV en het gesprek dat ik met hem voerde, hebben mij het laatste zetje gegeven om nu vol overtuiging deze stap te zetten. PSV slaat deze zomer een nieuwe weg in en daar wil ik onderdeel van uitmaken. Gesprekken met de voltallige directie en Raad van Commissarissen hebben mijn beeld over de eenheid en ambitie om op lange termijn iets bijzonders neer te zetten met PSV gesterkt. Ik ben er klaar voor om de club daarbij als hoofdcoach te leiden", zegt Van Nistelrooij op de site van PSV.

Marcel Brands gaf dus het laatste zetje aan Van Nistelrooij die zelf ook beseft dat een trainerscarrière niet te regisseren valt. "Ik had de overtuiging dat ik mijn eigen trainersloopbaan volledig kon regisseren en daarbij paste nog één seizoen extra ervaring als trainer van Jong PSV. Maar het blijkt niet te regisseren. Dit is het moment.”

In Eindhoven tekent hij een contract tot de zomer van 2025. Voor de Geffenaar is het een droom die uitkomt. "Mijn doel is altijd het hoofdtrainerschap bij PSV geweest."

De trainer gaat geassisteerd worden door Fred Rutten. Ook Andre Ooijer en Javier Rabanal gaan de kersverse hoofdtrainer ondersteunen.

Technisch directeur John de Jong is in zijn nopjes met de aanstelling van Van Nistelrooij. "Wij zijn erg blij dat Ruud ja heeft gezegd. Hij geniet het volledige vertrouwen van de huidige PSV-directie en Marcel Brands. Ruud heeft de afgelopen jaren binnen en buiten PSV enorm veel geleerd, indruk gemaakt als leider van verschillende teams en is klaar om leiding te geven aan het eerste elftal van PSV. We geloven dat de weg die we deze zomer met Ruud en de club inslaan PSV veel oplevert."