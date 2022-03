Willy van de Kerkhof is 'geweldig blij' met Van Nistelrooij als trainer PSV

"Geweldig blij!" Met die woorden reageert clubicoon Willy van de Kerkhof woensdagochtend op de komst van Ruud van Nistelrooij als nieuwe trainer van PSV. Van de Kerkhof denkt dat de Eindhovenaren met Van Nistelrooij, nu nog trainer van Jong PSV, heel veel 'PSV-DNA' binnenhalen, zegt hij in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

Met assistent Fred Rutten en ook Guus Hiddink op de achtergrond denkt Van de Kerkhof dat Van Nistelrooij PSV kan terugbrengen naar de toppositie in het Nederlandse en Europese voetbal.

"Een goede trainer maakt van minder goede spelers een goed elftal", stelt Van de Kerkhof. En hij heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe trainer juist dat gaat doen. Hij roemt hierbij vooral de gedrevenheid van de voormalige topspits.

Dat Van Nistelrooij ervaring op topniveau als trainer ontbeert, is volgens Van de Kerkhof geen probleem. "Ruud heeft als voetballer over heel de wereld bij topclubs gezeten. Hij weet hoe trainers daar met spelers omgaan. Die ervaring neemt hij mee."

'Weer naar De Herdgang'

Dat er met de komst van de nieuwe trainer, de opvolger van Roger Schmidt, weer Nederlands gesproken wordt op De Herdgang, vindt Van de Kerkhof ook een groot voordeel. "Kan ik er ook weer eens naartoe", lacht hij.

De keuze voor Fred Rutten als assistent kan inmiddels ook de goedkeuring van het clubicoon wegdragen. Terwijl hij en zijn broer René in het verleden toch de nodige kritiek op Rutten hadden, in de periode dat hij hoofdtrainer was van PSV. Op de achtergrond als assistent kan Rutten volgens Van de Kerkhof echter zeker een belangrijke rol spelen met zijn kwaliteiten als trainer.

