‘Ruud van Nistelrooij volgt Roger Schmidt op als hoofdtrainer bij PSV’

Ruud van Nistelrooij (45) wordt de nieuwe trainer van PSV. Fred Rutten wordt zijn assistent. Van Nistelrooij volgt Roger Schmidt op, hij vertrekt na dit seizoen.

Dat hebben meerdere ingewijden bevestigd aan het Eindhovens Dagblad. Van Nistelrooij en Rutten zijn allebei akkoord gegaan met het aanbod van PSV. Volgens het ED maakt de club de aanstelling van het tweetal snel bekend.

Van Nistelrooij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij hoofdtrainer van PSV wil worden. Toen Schmidt bekendmaakte dat hij zijn contract niet ging verlengen, gold de Geffenaar direct als belangrijkste kandidaat. Van Nistelrooij gaf toen echter aan dat hij er nog niet klaar voor was.

Daar kwam verandering in toen Marcel Brands werd aangesteld als opvolger van Toon Gerbrands. De nieuwe algemeen directeur, hij start ook volgend seizoen, is alsnog met Van Nistelrooij in gesprek gegaan. Met Fred Rutten als ervaren assistent naast zich durft Van Nistelrooij de stap toch aan. Rutten was in het verleden zelf hoofdtrainer van PSV. Van Nistelrooij is nu nog de hoofdtrainer van Jong PSV.

Roger Schmidt is op zijn beurt hard op weg naar Benfica. De Duitse coach verlaat PSV na twee seizoenen.

