FC Eindhoven vecht in uitverkocht huis voor finaleplaats

In een uitverkocht stadion gaat FC Eindhoven zaterdag proberen de finale van de play-offs te halen. Tegen ADO Den Haag zijn alle 4200 plekken bezet. FC Eindhoven moet tegen ADO een 2-1 achterstand goedmaken. In de vorige ronde werd in een uitverkocht stadion gewonnen van de Graafschap.

Luuk van Grinsven Geschreven door

In de uitwedstrijd tegen ADO stonden de Eindhovenaren al voor rust op een 2-0 achterstand. Door een benutte strafschop van Joey Sleegers, gingen de blauw-witten uiteindelijk met een 2-1 nederlaag het veld af. Ondanks die verliespartij ziet de ploeg van Rob Penders perspectief om de boel in eigen huis om te draaien. In de eerste ronde lukte het FC Eindhoven ook om de klus te klaren in het Jan Louwers Stadion. Toen werd De Graafschap met 3-1 over de knie gelegd.