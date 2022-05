338 meldingen van stormschade op donderdag, zo voorkom je veel ellende

Na de storm van donderdag stroomden bij Interpolis de schademeldingen binnen: 338 stuks in totaal. En er staat nog meer onweer op het programma. Ook vrijdag verwacht Interpolis dan ook veel telefoontjes Om het ergste leed te voorkomen, zet de verzekeraar nog maar eens een keer op een rijtje wat jij nu meteen kunt doen, om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Eigenlijk weten we het wel. Maar soms overvalt het noodweer ons tóch een beetje, of denken we dat het allemaal wel mee gaat vallen. Toch is veel stormschade te voorkomen, door bij slechte voorspellingen een standaard controlerondje te maken. Dus tuin in en gaan.

Let op losliggende spullen

Veel van de schade die bij interpolis is gemeld, komt door losliggende spullen. "Een keertje de tuin opruimen kan dus geen kwaad', zegt een woordvoerder van Interpolis. Bloempotten, parasols, trampolines; zorg dat er niks kan wegwaaien. Denk daarbij ook aan tuinmeubels. Probeer ook die vast te zetten, of binnen. Zo blijft alles netjes aan de grond.

Pas op voor bomen!

Als je dan toch bezig bent in de tuin, haal dan meteen ook de dode of loshangende takken uit je bomen. En om het zekerere voor het onzekere te nemen: parkeer je auto onder een stevige overkapping, schuur of garage. Zorg in ieder geval dat deze niet in de buurt van een boom staat.