Miljoenen euro's schade en veel leed, zo teisterde noodweer ons al eerder

Het noodweerseizoen is weer losgebarsten. Stortbuien, onweer, terrorhagel, de ellende is ons niet bepaald vreemd. Sterker nog, we kregen het de afgelopen jaren buitengewoon vaak voor de kiezen. Ondergelopen huizen, afgewaaide daken en hagelschade: een overzicht van miljoenen euro's schade en veel persoonlijk leed.

Donderdag werd het aan het begin van de middag akelig donker in het oosten van Brabant. Er klonk gerommel, de hemelsluizen gingen open en een enorme bak water kwam naar beneden. Met alle gevolgen vandien. De brandweer had de handen ouderwets vol en kregen in het zwaarst getroffen deel van de provincie zo'n honderd meldingen binnen. Heftig noodweer in zuidoosten in 2021

Het was niet de eerste keer dat Oost-Brabant in het oog van de storm zat. In juni vorig jaar spookte het ook volop. Wellicht kun je je de foto's van ondergelopen tunnels in Eindhoven en Helmond nog herinneren. Zo niet:

Noodweer in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

Het was een beetje vergelijkbaar met de situatie van donderdag, want ook toen sloeg het weer na een paar zonnige dagen plots om. Een zwoele lenteavond maakte plaats voor flinke hoosbuien en onweer. In de Eindhovense bioscoop LAB-1 wkwam het water zelfs uit de riolering omhoog. In de grootste zaal stond dertig centimeter water. "Het leek wel een film", reflecteerde de eigenaar toen.

Grote schade bij LAB-1

Juni is traditiegetrouw een slechte maand voor Brabant, zo blijkt. In juni 2020 stonden in Rijen straten blank en waaide op verschillende plekken in de provincie bomen omver. Een sportschool in Valkenwaard raakte letterlijk dakloos door de storm. Het drama van 23 juni

In de tussentijd was het allicht vaker raak, vergelijkbaar met de stormen of het noodweer hierboven. Maar zelden kreeg de provincie het zo plots en hevig te verduren als op donderdagavond 23 juni 2016. Toen ging het helemaal mis in delen van Zuidoost-Brabant. Na een zwoele dag trok een uitzonderlijk zware hagelstorm over Luyksgestel, Someren en Asten. Hagelstenen zo groot als golf- en tennisballen stortten naar beneden, verwoestend als mortieren. De storm duurde maar een kwartier, maar richtte voor ruim vijfhonderd miljoen euro aan schade aan. De datum 23 juni staat met name bij veel kashouders in het geheugen gegrift.



Waarom juist Brabant?

Misschien rijst nu de vraag: is Brabant daarmee uitzonderlijk? Nou, ja en nee. Onze provincie heeft vaker te maken met noodweer dan de rest van Nederland, maar dat komt misschien niet door de reden die je verwacht. Waarom dan wel, leggen we je uit in deze video: