Stormschade na twee dagen noodweer: 250 meldingen uit Brabant

Na twee dagen noodweer in het zuidoosten van Nederland, zijn bij verzekeraar Interpolis een slordige 250 schademeldingen binnengekomen uit Brabant. Vooral donderdag was het raak, toen in onze provincie straten blank kwamen te staan en veel dakpannen losraakten.

Joris van Duin & Rik Claessen Geschreven door

Zo'n 30 procent van de 863 schademeldingen in heel Nederland komt volgens een woordvoerder uit Brabant. Ook uit Limburg en Gelderland kreeg Interpolis veel meldingen. De verzekeraar verwacht dat het totaalaantal nog verder zal oplopen. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. De meeste meldingen hadden te maken met schade aan woningen. Zo liepen kelders onder of was er waterschade door lekkages aan daken. Let op losliggende spullen

Veel van de schade die bij interpolis is gemeld, komt door losliggende spullen. "Een keertje de tuin opruimen kan dus geen kwaad', geeft een woordvoerder van Interpolis als tip om schade te voorkomen. "Bloempotten, parasols, trampolines; zorg dat er niks kan wegwaaien. Denk daarbij ook aan tuinmeubels. Probeer ook die vast te zetten, of binnen. Zo blijft alles netjes aan de grond." Pas op voor bomen!

Als je dan toch bezig bent in de tuin, haal dan meteen ook de dode of loshangende takken uit je bomen. En om het zekerere voor het onzekere te nemen: parkeer je auto onder een stevige overkapping, schuur of garage. Zorg in ieder geval dat deze niet in de buurt van een boom staat.

Omgewaaide boom in Best (foto: Omroep Brabant)