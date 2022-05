Brabantse economie draait op volle toeren, maar komt handjes tekort

De Brabantse economie draait op volle toeren. Sinds de coronacrisis voorbij is, liggen de banen overal voor het oprapen en blijft het aantal uitkeringen dalen. Keerzijde van de medaille: meerdere sectoren komen heel veel mensen tekort.

'Word je mijn nieuwe collega?' Hoeveel auto's en vrachtwagens rijden er niet rond met deze noodkreet? Alleen al in de ict-sector al staan er 3.500 vacatures open. Ook diverse horeca-ondernemers zitten met de handen in het haar. Verdeeld over de provincie zijn ze bijvoorbeeld op zoek naar ruim 320 koks, zo meldt uitkeringsinstantie UWV.

Toenemende krapte

In april werden in Noord-Brabant bijna 27.000 WW -uitkeringen verstrekt, ongeveer een derde minder dan vorig jaar. Je zou denken dat het lek daarmee boven is, maar er staat dus een toenemende krapte op vooral de ICT-arbeidsmarkt tegenover.

In onze provincie wordt die met name gevoeld in het noordoosten en (leve Brainport) het zuidoosten. De vraag naar personeel is daar véél groter dan het aanbod. Eind vorig jaar stonden er alleen al in Zuidoost-Brabant 1.400 vacatures open voor ICT-beroepen.

Elders in Brabant knelt het in andere sectoren. Zo is transport en logistiek een zorgenkindje in Midden- en West-Brabant. Om kandidaten voor technische beroepen, zitten ze te springen in het zuidoosten, noordoosten en westen van de provincie. Bouwarbeiders, elektriciens en metaalbewerkers, allemaal moeilijk aan te komen.

'Inhaalslag na corona'

Grote katalysator voor de personeelstekorten: het herstel na de coronaperiode. “Dat zie je bijvoorbeeld in de horeca”, vertelt Milou Audenaerd, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. “De inhaalslag werd met name in januari gemaakt. Bovendien zijn in deze tijd van het jaar extra werknemers nodig vanwege de seizoensinvloeden. Mensen willen graag de terrassen weer op.”

Volgens het UWV zitten bedrijven echt niet stil en doen ze er van alles aan om vacatures opgevuld te krijgen. Er wordt ‘zelfs’ in het buitenland geworven. Omdat pogingen lang niet altijd lukken, wil de uitkeringsinstantie graag een handje helpen. Door ondernemingen erop te wijzen om talenten binnen of buiten de organisatie de ruimte te geven zich te ontwikkelen.

“Maar je kunt ook kritisch naar je eigen organisatie kijken”, voegt Audenaerd eraan toe. “Door het werk anders in te richten kan er vaak efficiënter worden gewerkt. Hierdoor is er soms minder of ander personeel nodig. Ook kan technologie werk uit handen nemen. Daarnaast kan er gekeken worden of medewerkers meer uren willen én kunnen werken.”

'Voordeur open, achterdeur dicht'

“En uiteraard is het van belang om je eigen personeel vast te houden. Je moet proberen de voordeur open te zetten en tegelijk de achterdeur dicht te houden, om aantrekkelijk te blijven als werkgever”, adviseert Audenaerd.

Het geven van een bonus of een salarisverhoging kan eveneens goed uitpakken, al is niet elk bedrijf even gefortuneerd. “Wat we zelf ook doen”, zo meldt een collega van Audenaerd, “is samen met Koninklijke Horeca Nederland langskomdagen organiseren.

Die moeten dan laagdrempelig zijn. Dit zet de deur open voor bijvoorbeeld ouderen in plaats van jongeren, om in de spoelkeuken een baan te vinden.”