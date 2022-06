Veel nieuwe kerken: om doden op te wekken of te feesten tijdens corona

Het aantal nieuwe, kleine kerkjes in onze provincie neemt hard toe. De afgelopen jaren startten er tientallen religieuze organisaties, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Dat terwijl Brabanders steeds minder gelovig zijn en minder vaak een (katholieke) kerk bezoeken. Soms ontstaan die nieuwe kerkgenootschapjes om de coronamaatregelen te omzeilen, soms omdat de oprichters geloven dat we in een bijzondere periode aanbeland zijn: "We leven in de eindtijd, een afrekening. Er vormt zich een dictatuur die zich tegen God richt".

Tempel van de Oervrouw Het grote aantal mensen dat 'overig' als religie invult, zou de groei van het aantal nieuwe religieuze organisaties kunnen verklaren. In 2020 en 2021 registreerden 64 kerkjes zich bij de Kamer van Koophandel. Soms gaat het om organisaties die al langer bestaan maar zich om administratieve redenen nu pas inschrijven, maar 43 van hen zijn echt de afgelopen maanden begonnen. In de eerste maanden van 2022 schreven zich al weer 7 nieuwe kerkjes in. Een fors aantal, de vijf jaren daarvoor waren het er gemiddeld 12 per jaar.

Complottheorieën

Voor Thirsa Maria Noevers van 'Gods mighty thunder' uit Uden (opgericht november 2021) bestaat er geen twijfel: "Het aantal wedergeboren christenen neemt gewoon enorm toe." Hoe zit dat? "We leven in een eindtijd, een afrekening. Er vormt zich een dictatuur die zich tegen God richt."

In die dictatuur zou volgens Noevers een grote rol weggelegd zijn voor het World Economic Forum (een bijeenkomst van onder anderen de CEO's van grote bedrijven) en de Verenigde Naties. Het zijn organisaties die ook vaak voorbij komen in complottheorieën rond het coronavirus. Noevers' kerk houdt zich naar eigen zeggen bezig met het opwekken van doden, het uitdrijven van demonen en het dopen van nieuwe gelovigen: "Eergisteren nog vijf!"

De Christengemeente Altena is opgericht in februari 2021. Net als Noevers organiseert ook deze nieuwe organisatie doopdiensten. Dat gebeurt op het landgoed van oprichter Henk-Jan Leijendekker, zo vertelde hij onlangs aan de christelijke website Revive. En daar is, in tegenstelling tot bij de katholieke kerk, zeker animo voor: "Veel mensen zijn diep onder de indruk, ze hadden nog nooit gehoord dat je wederomgeboren moet worden."

Feesten en een 'levensschool'

Al is de reden om een kerk te starten soms ook wat praktischer. 'Church of PYKE' in Tilburg werd opgericht in oktober 2021 en wilde vooral graag kunnen feesten tijdens de coronaperiode, toen de regels voor kerken nu eenmaal een stuk soepeler waren dan voor evenementen.

'De LiefdesKerk' in Breda (opgericht november 2020) organiseerde tijdens de lockdown meditatiesessies in een yurt (groepsgrootte geen probleem), en 'Geloofsgenootschap Met Hart en Ziel' uit Molenschot begon in april 2021 met het stichten van een 'levensschool' voor kinderen. Aanleiding: 'meerdere recente gebeurtenissen van het afgelopen jaar', zo staat op de website te lezen. De school zou dit schooljaar open moeten gaan maar is nog niet begonnen.

Industrieterrein

Naast de eindtijd-gelovigen en coronakerken blijven er nog heel wat organisaties over. 'De Tempel van de Oervrouw' schreef zich vorig jaar in in Breda, maar de website is nog in aanbouw. 'Soul Kollektiv' heeft geen website en is gevestigd in een rijtjeshuis te Boxtel. Veel andere organisaties zoals 'Kerk van het Licht' uit Eindhoven zitten op een treurig industrieterrein aan de rand van de stad.

Naar alle exacte verhalen blijft het gissen: veel organisaties zijn niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: Wel gedoopt maar niet gelovig: jongeren voelen zich steeds minder katholiek