Aapjes illegaal als huisdier gehouden en naar opvang gebracht

De politie heeft samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit donderdag twee aapjes in beslag genomen in Tilburg. Het gaat vermoedelijk om twee dwergzijde aapjes. Het is verboden om apen als huisdier te houden.

De twee diertjes werden bij iemand thuis in Korvel gevonden. Daar zaten ze in een kooi die leek op een voliere. Tegen de eigenaar van de dieren is proces-verbaal opgemaakt. Dwergzijde aapjes komen in het wild alleen voor in het noordwesten van Zuid-Amerika.

Opvang

De aapjes zijn overgebracht naar een tijdelijke opvang locatie waarmee de overheid samenwerkt. Daar blijven de beestjes totdat duidelijk is hoe hun toekomst eruit gaat zien.

Volgens Peter de Haan van Stichting Aap omt het niet vaak voor dat er primaten bij iemand thuis worden aangetroffen. “Het maakt niet uit of het een klein aapje of een gorilla is, het mag niet. Particulieren kunnen thuis eigenlijk niet de zorg bieden die primaten nodig hebben.” Als ze in beslag worden genomen, wordt de opvang óf de Nederlandse staat vaak de eigenaar.

Niet in het wild

Terugkeren naar de natuur is zelden een optie, vertelt De Haan. “Ze zijn vaak in gevangenschap gefokt en stammen af van gefokte ouders. Als ze teruggezet worden in de natuur, zijn ze eigenlijk kansloos.”

Daarom eindigen apen die door particulieren zijn gehouden vaak in een reservaat of dierentuin. “Primaten zijn heel sociale dieren, dus het moet een plek zijn waar ze samen met soortgenoten kunnen zijn en de ruimte hebben. Wij hebben goede contacten, ook met de overheid, zodat apen zo gelukkig en gezond mogelijk oud kunnen worden.”

Levenslange verzorging

Dat gezond oud worden is volgens De Haan nog niet zo eenvoudig voor apen die in particulier gehouden zijn. “Vaak hebben ze allerlei gezondheidsproblemen. Dat kan zijn in de groei, maar ook ziektes en daardoor hebben ze vaak levenslang intensieve verzorging nodig.”

Stichting Aap benadrukt dan ook dat apen niet bedoeld zijn om als particulier te houden en mensen daar niet aan moeten beginnen. “Ze horen gewoon in het wild te leven, niet in een kooi.”