FC Eindhoven droomt al van de finale, maar eerst ADO verslaan

De opdracht voor FC Eindhoven is duidelijk. Er moet zaterdagmiddag gewonnen worden van ADO Den Haag wil het nog kans maken op promotie. Het vertrouwen aan de Aalsterweg is groot. Gesteund door een uitverkocht Jan Louwers Stadion moet een nieuwe stap richting de Eredivisie worden gezet.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Rob Penders is niet snel gek te krijgen. Toch gaf de nuchtere trainer van FC Eindhoven toe dat er sprake was van gezonde spanning. “Het zijn andere wedstrijden dan normaal. Je kunt nu echt iets winnen. Dan is er wel sprake van gezonde spanning.” Hoewel de Eindhovenaren afgelopen dinsdag de eerste wedstrijd tegen ADO met 2-1 verloren, gaat de trainer niet te veel veranderen. Hij vond dat zijn team een goede wedstrijd speelde en rekent nu op het thuisvoordeel. “We zijn thuis sterker dan uit. We hebben het hier al zoveel ploegen lastig gemaakt. Het uitverkochte stadion geeft ons vertrouwen.”

"Het bordje met 'uitverkocht' zat nog flink onder het stof."

Jort van der Sande maakt zelfs een klein grapje over het feit dat het Jan Louwers Stadion is uitverkocht. “Ik zag ineens een bordje hangen met 'uitverkocht' erop. Hij zat nog wel flink onder het stof”, vertelt de spits met een knipoog. Maar ook hij is blij met de steun. “Die mensen kunnen zeker het verschil maken. Je merkte in Den Haag ook dat zij een thuisvoordeel hadden. Nu moet het voor ons positief uitpakken.” Het feit dat de ontmoeting uitverkocht is laat zien dat de club leeft. Ook Penders merkt dat hij steeds vaker wordt aangesproken. “Ik woon zelf in Roosendaal, maar daar word ik in de supermarkt aangesproken over FC Eindhoven. Ook de landelijke media besteden ineens aandacht aan ons. We blijven nuchter, maar natuurlijk doet het je wat.”

"We dromen veel, maar niet te ver vooruit."