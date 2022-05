Flinke regenbuien, maar is het genoeg om de droogte tegen te gaan?

Het beloofde een flinke storm te worden, waarbij 20 tot 40 millimeter regen zou vallen. En hoewel het soms behoorlijk plensde, halen we die grote hoeveelheden vrijdag niet. Terwijl de natuur juist wel wat hemelwater kan gebruiken met deze droogte. Helpt het, dat wat er nu aan regen is gevallen?

Minder regen dus, maar de manier waarop de regen viel, is wel goed om de droogte tegen te gaan. "Het heeft langdurig geregend, en dat is veel beter dan een enorme hoosbui waarbij er in een half uur tijd heel veel valt", zegt Klaassen. "De regen is nu veel gelijkmatiger de grond ingetrokken, en dat betekent dat de droogte daarmee beter wordt aangepakt."

Nog steeds is er een neerslagtekort van 100 millimeter. "Maar de regen van gisteren en vandaag heeft echt wel wat goed gemaakt", zegt Klaassen. "En het is natuurlijk ook zo dat in een Nederlandse zomer altijd een droge periode hebt."Hij maakt zich dan ook geen grote zorgen. "Ook komende week krijgen we te maken met buien. Het is geen oneindig lange droge periode waar we in zitten."

Het weekend verloopt droog, met flinke zonnige perioden. Maandag, dinsdag en woensdag trekken er dan weer buien over de provincie.