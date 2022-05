In Zijtaart gaan ze met anderhalf miljoen kroonkurken een record rijgen

In Zijtaart zijn ze in de ban van de kroonkurk. Omringd door anderhalf miljoen doppen van limonade- en bierflesjes deden veertig tot vijftig enthousiaste dorpelingen vrijdagavond mee aan het kampioenschap kroonkurken rijgen. Het was een voorproefje naar een heuse recordpoging, in juli, om het langste lint van dopjes te maken.

Vrijdag draaide het allemaal om snelheid, vertelt Twan van de Meerakker. "Vijf tafels lagen helemaal vol met dopjes, en dan ging het erom zo snel mogelijk een lint van vier meter te rijgen. Daarna kwam er nog een ronde, van acht meter lang. Manita van den Akker, een dame uit het dorp, was uiteindelijk de snelste." Om in het Guiness Book of Records te komen, is er een doppenkoord van minimaal 940 meter nodig, maar de inwoners van Zijtaart mikken op zes kilometer. "In een meter gaan 222 kroonkurken, dus we hebben er heel wat nodig", zegt Twan.

"We hebben flink geschooid, ze kwamen met emmers tegelijk binnen."

Hoe komen ze in godsnaam aan anderhalf miljoen doppen? "Flink schooien", lacht Twan. "We hebben restaurants gevraagd om ze voor ons te verzamelen, en ook een oproep op Facebook leverde flink wat op. Ze kwamen met emmers tegelijk binnen."

Alles draait om de kroonkurk. (Foto: Twan van de Meerakker)