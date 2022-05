Ontvoerd en onder schot gehouden maar Ian weet niet waarom: 'Machteloos'

De 18-jarige Ian uit Vught heeft geen idee waarom zijn ontvoerders het op hem hadden gemunt. Donderdagavond werd hij ontvoerd onder bedreiging van een wapen. Vijf angstaanjagende uren later werd hij vrijgelaten bij vakantiepark 't Wolfsven in Mierlo. Hij kreeg de boodschap dat hij zo hard als hij kon moest wegrennen, anders zouden ze hem neerschieten. "Ik wist niet dat ik zó hard kon rennen."

Een man met bivakmuts had het wapen vast. "Ik schrok en liet mijn telefoon vallen. Toen begon-ie te schreeuwen dat ik mijn telefoon moest oprapen. Dat deed ik. Vervolgens moest ik een appje sturen naar iemand met de tekst: 'Help', aangevuld met mijn locatie. Het appje stuurde ik naar mijn moeder en mijn broertje. Daarna moest ik mijn telefoon op de grond leggen."

Donderdagavond rond tien uur liep Ian ter hoogte van cafetaria Van Berkel in de Vlasmeersestraat in Vught toen hij op zijn rug werd getikt. Terwijl hij zich omdraaide, keek hij in de loop van een wapen.

Vervolgens kwam er een auto aan rijden. "Ik werd bij mijn nek gepakt in de auto geduwd", aldus een geschokte Ian. "Ik wilde me wel verzetten, maar met een pistool op je hoofd ben je machteloos. Ik had me kunnen verzetten. Wat was er dan met me gebeurd?" Dat vraagt de schilder in opleiding zich af.

In de auto kreeg Ian een zak over zijn hoofd en werd hij meegenomen. Wat er daarna gebeurde kan Ian zich niet goed meer herinneren. "Ze hebben me een aantal keren geslagen tegen mijn hoofd, neus en ribben. Ik weet echt niet wat de bedoeling was. Ze hebben alleen gezegd dat ik moest oppassen, maar waarvoor weet ik niet."