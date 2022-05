Staking: meeste bussen in Eindhoven rijden niet volgens FNV

Het merendeel van de buschauffeurs in Eindhoven staakt, vertelt Marijn van der Gaag, bestuurder bij FNV. "Zo'n 75 procent legt het werk neer. We zitten goed op koers." Volgens Fred Kagie, voorzitter Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), kan ongeveer de helft van de geplande ritten niet doorgaan.

De chauffeurs staken zaterdag omdat ze een hoger loon willen en minder werkdruk. "De dienstregelingen voor buschauffeurs zijn heel erg zwaar", zegt Van der Gaag. "Er is een tekort aan personeel en het ziekteverzuim neemt enorm toe. Ondertussen worden dienstregelingen steeds voller gepland en komt veel druk te liggen op de pauzes."

In totaal zijn in Eindhoven zo'n tachtig buschauffeurs ingepland. "We hebben het weekend gekozen omdat we scholieren in hun eindexamens niet willen lastigvallen met een staking", aldus Van der Gaag. "Maar we wilden wel echt nu een signaal afgeven." Ook in Venlo wordt zaterdag gestaakt.

Cao

VWOV-voorzitter Kagie zegt de staking niet goed te begrijpen. "FNV wil heel veel meer geld, terwijl de andere vakbond CNV al gezegd heeft akkoord te zullen gaan met de cao zoals die er nu ligt." Volgens het cao-voorstel moeten de lonen in juli 2,8 procent omhooggaan. "Hoger dan ons eindbod gaan we niet."

Volgens Kagie zit het openbaar vervoer vlak na de coronacrisis nog steeds in een moeilijke situatie. "We hebben nu ongeveer 60 procent van onze reizigers terug. Lange tijd hebben we met lege bussen gereden." Om deze moeilijke tijd af te sluiten, is volgens de VWOV een overbruggings-cao nodig. Kagie zegt dat hij over de werkdruk tot voor kort nog geen commentaar had gehoord.

Derde staking

Het is de derde staking in een landelijke estafette voor een betere cao van het streekvervoer. Eerder werd gestaakt bij negen andere vestigingen. Afgelopen zaterdag reden veel bussen niet in Haaksbergen, Enschede en Hengelo. Ook in Tilburg gingen toen minder bussen de weg op.

