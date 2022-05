Even bijkomen van de regen tijdens 'heerlijk Hollands' weekend

Na de regen die we de afgelopen dagen over ons heen kregen, kunnen we dit weekend een beetje bijkomen. Volgens Diana Woei van Weerplaza verlopen deze zaterdag en zondag droog en daarbij laat de zon zich weer een beetje zien.

"Het ziet er niet zo slecht uit", vertelde Diana zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend'op Omroep Brabant. 'Heerlijk Hollands weer, zou ik zeggen."

"Prima weer voor buitenactiviteiten."