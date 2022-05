Kevin Hofland blijft trainer van gedegradeerd Willem II

Kevin Hofland is ook volgend seizoen trainer van Willem II. De 42-jarige Limburger volgde twee maanden geleden de ontslagen Fred Grim op, maar slaagde er niet in de Tilburgers te behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

"De wijze waarop hij met de spelersgroep, overige stafleden en medewerkers van de club samenwerkt, heeft in die korte en intensieve periode tot veel tevredenheid en respect geleid", meldt Willem II. Hofland tekende een contract voor twee jaar.

'Tactisch sterk'

De afgelopen week aangestelde technisch directeur Teun Jacobs was er snel uit met Hofland. "De samenwerking met Kevin verlengen had onze hoogste prioriteit. Kevin is een ambitieuze en moderne trainer en heeft aangetoond spelers te kunnen inspireren om als een team samen te werken. Daarnaast is hij tactisch sterk en heeft hij veel oog voor de mens achter de voetballer", aldus Jacobs.

Hofland was in 2020 hoofdtrainer van Fortuna Sittard, de club waar hij zijn carrière als profvoetballer begon. De voormalige verdediger werkte eerder ook als assistent bij de club. Eind 2020 werd hij ontslagen bij Fortuna. Het afgelopen seizoen begon hij als assistent van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Dat duurde tot oktober toen Van Bommel ontslagen werd.

'Graag langer onderdeel'

"Ik ben ingestapt om Willem II te helpen", zegt Hofland. "Sportief gezien is dat gezien de degradatie niet gelukt, maar op andere vlakken is zeker vooruitgang geboekt. Daarnaast zie ik binnen de club nog veel mogelijkheden om te groeien. Gezien de professionele en plezierige samenwerking en goede gesprekken met de clubleiding over de toekomst, ben ik graag langer onderdeel van Willem II."

De volledige samenstelling van de technische staf voor volgend seizoen is nog niet bekend.

LEES OOK: Willem II strikt Teun Jacobs (38) als nieuwe technisch directeur