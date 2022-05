Willem II strikt Teun Jacobs (38) als nieuwe technisch directeur

Willem II heeft Teun Jacobs aangesteld als nieuwe technisch directeur. De 38-jarige Jacobs volgt Joris Mathijsen op, die begin maart op non-actief werd gesteld. Willem II degradeerde zondag tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Jacobs, die tot voor kort technisch manager was bij Almere City FC, ondertekende in Tilburg een contract voor twee jaar. "Natuurlijk had ik zoals iedereen hier liever gezien dat de club in de Eredivisie was gebleven, maar dat is helaas niet de realiteit. Terugkeren naar de Eredivisie is gezien de status van de club een logische ambitie", aldus Jacobs, die ook werkte in de jeugdopleiding van NEC (2004-2013) en bij de KNVB (2013-2019).

Ontslagen

Willem II besloot begin maart om hoofdtrainer Fred Grim te ontslaan en technisch directeur Mathijsen op non-actief te zetten. Enkele weken later werd de oud-international van Oranje ook ontslagen.

Onder leiding van trainer Kevin Hofland slaagde Willem II er niet in zich te handhaven in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen op de slotdag weliswaar met 3-0 van FC Utrecht, maar omdat de concurrenten Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam ook wonnen, verdwijnt Willem II na acht jaar uit de hoogste afdeling.

De 'Tricolores' presenteerden met Arjan Swinkels ook een nieuwe hoofd jeugdopleiding. De 37-jarige Swinkels komt zelf uit de opleiding van Willem II en was jarenlang aanvoerder van de hoofdmacht. De oud-verdediger, die ook voor Roda JC, VVV-Venlo en enkele Belgische clubs speelde, keert nu terug in Tilburg om samen met manager Robby Hendriks de jeugdopleiding te leiden. Swinkels volgt Bastiaan Riemersma op.

