Huldiging Ireen Wüst zaterdagmiddag live te zien bij Omroep Brabant

De huldiging van Ireen Wüst is zaterdagmiddag vanaf halfvier live te zien bij Omroep Brabant. De schaatsster uit Goirle wordt in het zonnetje gezet nu zij is gestopt met haar actieve schaatscarrière.

Naast de huldiging van Ireen Wüst op het Kloosterplein wordt er ook een beeld van haar onthuld en is er een sportevenement voor kinderen bij voetbalvereniging GSBW in Goirle.

De huldiging zelf begint al om 14.00 uur met livemuziek op het Kloosterplein. De uitzending begint om 15.30 uur en is te zien bij Omroep Brabant op tv, web, app en op Facebook. Wüst onthult daarin zelf haar eigen beeld.

Komst beeld uitgesteld

De komst van het beeld werd vier jaar geleden al aangekondigd bij de laatste huldiging van Wüst in Goirle. Burgemeester Mark van Stappershoef maakte toen bekend dat er een beeld van de schaatsster in haar geboortedorp zou komen. Die komst van het beeld is een paar keer uitgesteld door corona. Wüst woont al jaren niet meer in Brabant, zij is naar Friesland verhuisd.

Goirle wil desondanks laten zien dat het dorp trots is op haar beroemde voormalige inwoonster. Tijdens haar laatste Olympische Spelen in februari veroverde zij als enige sporter ooit op vijf achtereenvolgende Winterspelen een gouden medaille, haar zesde in totaal, een unieke prestatie.

